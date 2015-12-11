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لافروف: الإصرار على إزاحة الأسد يعرقل جهود التسوية السياسية

11/12/2015
  وزير الخارجية الروسي _ لافروف

قال وزير الخارجية الروسي  "سيرغي لافروف" إن الإصرار على إزاحة  الرئيس السوري "بشار الأسد"  يعرقل جهود التسوية السياسية, مشيرا إلى أنه يتعين صياغة دستور جديد في سوريا  من قبل المعارضة والحكومة .

وأضاف "لافروف" خلال مؤتمر حوار دول  البحر المتوسط  الذي عقد اليوم بروما  "لابد أن نفضى العملية السياسية في سوريا إلى تنظيم انتخابات  رئاسية " مؤكدا على ضمان مستقبل للأقليات الدينية في سوريا .

وأوضح "لافروف" أن الطائر ة التي أسقطتها تركيا لم تكن تشكل تهديدا لأنقرة, مشيرا إلى أن بلاده لديها القواعد القانونية للعمل في الفضاء السوري.

ووصف  تنظيم الدولة وجبهة النصرة بأنهم  أعداء, مشيرا إلى أن هناك تقارير تتحدث عن توسيع تنظيم الدولة  لنفوذه  في ليبيا.

وأضاف  وزير الخارجية الروسي أن بلاده تعمل على تطبيق اتفاقية مينسك التي تطالب بإجراء انتخابات محلية  داخل الأراضي الأوكرانية.  

 

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