البث الحي
منوعات

قيود جديدة على السفر إلى امريكا

11/12/2015

امريكا تفرض قيودا جديدة على السفر إلى أراضيها

تتجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو إقرار قيود اضافية جديدة علي السفر، منها إلغاء الإعفاءات من تأشيرة الدخول لمواطني نحو 38 دولة  ثرية، و إلزام المسافرين إعطاء بصماتهم الرقمية قبل الصعود إلى الطائرة، وذلك  بعد طلب اقترحه عدد من أعضاء الكونغرس.

وكان هذا الامتياز يعفي  مواطني معظم الدول الأوربية، ومن بينها فرنسا، من الوقوف في صفوف انتظار في القنصليات الأمريكية للحصول على تأشيرات دخول لزيارات قصيرة، ويكفي بدل ذلك أن يملأوا استمارة على الإنترنت.

وبعد ملء الاستمارة، تقابل المعلومات الشخصية الواردة فيها مع مختلف قواعد البيانات الجنائية والإرهابية.

وبعد اعتداءات باريس، وأمام المخاطر التي يطرحها "جهاديون" يحملون جوازات سفر أوربية، أعلن البيت الأبيض (الاثني)ن أنه سيترتب قريبا على كل مسافر أن يعلن في الاستمارة الإلكترونية إن كان زار دولا  تعتبر "معاقل إرهابية" أم لا.

غير أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ، وعلى رأسهم الديموقراطية "ديان فينستاين" والجمهوري "جيف فلايك" أعلنوا (الثلاثاء) عزمهم على المضي أبعد من ذلك وإلزام المسافرين بتقديم بصمات رقمية وصورة فوتوغرافية قبل السفر، في حين تؤخذ حاليا البصمات والصور عند الوصول إلى المطارات الأمريكية.

وأوضحت أوساط "ديان فينستاين" أن أخذ البصمات والصور يمكن أن يتم في المطارات الأجنبية التي فيها حضور لعناصر من إدارة الهجرة الأمريكية.

لكن بالنسبة للغالبية الكبرى من المسافرين، فإن هذا الإجراء يتطلب التوجه إلى قنصلية أمريكية أو غيرها قبل السفر، ما يعني أنه لن يعود من الممكن القيام برحلة إلى الولايات المتحدة بشكل عفوي.

وقال "جوناثان غريلا" نائب رئيس جمعية السفر الأمريكية المكلف بالاتصال إن "هذا النوع من الإجراءات مسموم، وكأنهم يريدون القضاء على البرنامج" مضيفا "لست واثقا من أن أعضاء الكونغرس يعون الكلفة على المسافرين، والتأثير على الرحلات وعلى علاقاتنا الدبلوماسية".

ويخشى القطاع السياحي من أن يؤدي فرض إجراءات إضافية إلى ردع عدد من السياح من السفر إلى الولايات المتحدة.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)