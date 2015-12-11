قيادي بحماس: العلاقة مع مصر ليست كما ينبغي بسبب غلق المعبر

النافذة المسائية الجزيرة مباشر

قال إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس إن العلاقات بين حركة حماس والسلطات المصرية ليست كما ينبغي بسبب فتور الاتصالات وقيام الجانب المصري بغلق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وفي الوقت نفسه أشار رضوان في لقاءه مع النافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، إلى أن الحركة تقف على مسافة واحدة بين جميع الدول العربية، مضيفا أن حماس لا تغازل مصر في معاملتها ولكن تخاطبها باسم العروبة والأخوة والإسلام على حد قوله.

وأوضح القيادي بحركة حماس أن الشعب الفلسطيني انتفض في هبته الأخيرة بفعل ثقافة المقاومة , مضيفا " ندعم هذه الانتفاضة وحماس لديها تاريخ وكثير من التضحيات.