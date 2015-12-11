قلق في الجزائر بعد أنباء عن نجاة الشاب خالد من محاولة اغتيال

الشاب خالد

أثار الخبر الذي نشرته صحيفة البلاد الجزائرية والذي يدور حول نجاة المطرب الجزائري الشهير الشاب خالد من محاولة اغتيال مخاوف الجزائريين من عودة سيناريو الاغتيالات مرة أخري إلى الشارع الجزائري.

وحذر عدد من الخبراء من خطورة أن تنزلق الجزائر مرة أخرى إلى سيناريو العنف في ظل الأوضاع الأمنية الهشة التي تمر بها المنطقة العربية في ظل تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية وتمدده إلى دول جديدة خارج نطاق مناطق نفوذه التقليدي في سوريا والعراق .

كانت صحيفة “البلاد” الجزائرية قد أوردت خبرا أمس مفاده أن قوات الجيش نجحت في القبض على مجموعة إرهابية كانت تستهدف مسرح “عنابة” الذي كان من المقرر أن يستضيف حفلاً غنائياً يحييه الشاب خالد.

ووفقاً للصحيفة قامت وحدات من الجيش الجزائري بملاحقة ثلاثة مسلحين قبل الحفل بعدة ساعات، كانوا سيتهدفون تفجير المسرح عقب صعود نجم الراي الجزائري للغناء.

وكان من المفترض أن يغني خالد في مسرح “عنابة” في حفل ختام مهرجان “الليالي السينمائية” الجزائري.