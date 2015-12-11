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فيديو: "سويوز" تعود إلى الأرض بسلام

11/12/2015

عادت مركبة الفضاء الروسية "سويوز تي إم آ – 17إم" إلى الأرض بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية، وعلى متنها الروسي" أوليغ كونونينكو" والياباني كيميا يويي والأمريكي "تشيل ليندغرن".

كان رواد الفضاء الثلاثة انتقلوا إلى سفينة الفضاء وحسب برنامج الرحلة فإن السفينة  انفصلت عن المحطة الدولية (الجمعة) قبل أن تحط كبسولة الهبوط على الأرض في على بعد 121 كيلومترا عن مدينة جيزكازغان في وسط كازاخستان.

وقال مصدر في مركز إدارة الرحلات الفضائية ، إن طاقما مكونا من المهندس "سيرغي فولكوف" والمهندس "ميخائيل كورنيينكو" وقائد المحطة  "سكوت كيلي" يواصلون  حاليا العمل في المحطة.

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