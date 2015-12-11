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فيديو ..أول معرض لزيت الزيتون في طرابلس

10/12/2015

أقامت العاصمة الليبية طرابلس أول معرض دولي للزيتون وزيت الزيتون لعرض أفضل منتجات شجرة الزيتون في البلاد.

ومنذ اندلاع العنف في ليبيا بعد سقوط حكم معمر القذافي تضاءلت إمدادات الزيتون من حيث الكم وتراجعت في الجودة، وتقول وزارة الزراعة الليبية إن هناك أكثر من ثمانية ملايين شجرة زيتون في جميع أنحاء ليبيا.

وفي محاولة للعودة إلى المسار الصحيح فيما يتعلق بإنتاج الزيتون من المتوقع أن تنتج ليبيا نحو 160 ألف طن من الزيتون خلال العام المقبل.

وقال يوسف مفتاح عضو مجلس بلدي مدنية غريان الشهيرة بإنتاج الزيتون وزيت الزيتون إن هذه الصناعة تستلزم اهتماما واستثمارات أكبر.

وقبل عقود كان زيت الزيتون مصدرا مهما للدخل في ليبيا ولكن بمجرد اكتشاف احتياطيات النفط أخذ الإنتاج الزراعي مكانة متأخرة وعانت زراعة الزيتون بشدة.

ونظمت المهرجان الذي يستغرق ثلاثة أيام وزارة الاقتصاد وهو الأول من نوعه في طرابلس، وشارك فيه أكثر من مائة مزارع.

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