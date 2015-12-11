البث الحي
منوعات

شاهد .. عائلة عودة ترابين تحتفل بإطلاق سراحه

10/12/2015

أعدت عائلة "عودة ترابين" الإسرائيلي الذي أفرجت عنه السلطات المصرية بعد قضائه 15 عاما في سجونها بتهمة التجسس، مظاهر احتفال لاستقباله.

وكان عودة ترابين، الذي ينتمي إلى أصول بدوية فلسطينية، ويحمل الجنسية الإسرائيلية، قد أدين بالتجسس عقب عبوره – بحسب ما قيل – الحدود بين مصر وإسرائيل في شبه جزيرة سيناء.

وقد اعتاد ترابين على السفر إلى مصر لزيارة شقيقتيه في مدينة العريش الساحلية.

لكن قبض عليه خلال زيارته في عام ألفين وكان آنذاك في التاسعة عشرة من عمره، وأبلغ بأنه حوكم غيابيا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وقد نفى ترابين التهمة وقال إنه بريء.

وطالبت إسرائيل غير مرة بإطلاق سراحه، كما أثيرت قضيته في عدة مناسبات في سياق تبادل للسجناء.

وزار أيوب كارا، عضو البرلمان الإسرائيلي عن حزب الليكود أسرة ترابين بجنوب الأراضي المحتلة لتهنئتها بإطلاق سراح عودة.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)