شاهد .. عائلة عودة ترابين تحتفل بإطلاق سراحه

أعدت عائلة "عودة ترابين" الإسرائيلي الذي أفرجت عنه السلطات المصرية بعد قضائه 15 عاما في سجونها بتهمة التجسس، مظاهر احتفال لاستقباله.

وكان عودة ترابين، الذي ينتمي إلى أصول بدوية فلسطينية، ويحمل الجنسية الإسرائيلية، قد أدين بالتجسس عقب عبوره – بحسب ما قيل – الحدود بين مصر وإسرائيل في شبه جزيرة سيناء.

وقد اعتاد ترابين على السفر إلى مصر لزيارة شقيقتيه في مدينة العريش الساحلية.

لكن قبض عليه خلال زيارته في عام ألفين وكان آنذاك في التاسعة عشرة من عمره، وأبلغ بأنه حوكم غيابيا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وقد نفى ترابين التهمة وقال إنه بريء.

وطالبت إسرائيل غير مرة بإطلاق سراحه، كما أثيرت قضيته في عدة مناسبات في سياق تبادل للسجناء.

وزار أيوب كارا، عضو البرلمان الإسرائيلي عن حزب الليكود أسرة ترابين بجنوب الأراضي المحتلة لتهنئتها بإطلاق سراح عودة.