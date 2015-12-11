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رونالدو ينفق مليون استرليني في ليلة واحدة بالمغرب

11/12/2015

 

رونالدو مع صديقه المغربي بدر هاري

تداول رواد مواقع التواصل  الاجتماعي خبرا مثيرا نسبوه إلى  صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية يفيد   أن اللاعب البرتغالي الشهير "كريستيانو رونالدو" لاعب ريال مدريد، والحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم عدة مرات، قد أنفق مليون جنيه استرليني في ليلة واحدة قضاها بالمملكة المغربية.

وجاء في صحيفة "ميرور" الانجليزية أن "رونالدو" الذي أثار سفره الكثير إلى المغرب لغطا مؤخرا،  قد حضر حفلة خاصة في مدينة أغادير في المغرب برفقة العديد من زملائه وأصدقائه، أبرزهم الملاكم المغربي بدر هاري وقالت "ميرور" إن تكاليف الحفل وصلت إلى مليون جنيه استرليني. 

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