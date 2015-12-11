تايلاند: مسيرة بالدراجات لتأييد "ملك" بلا صلاحيات سياسية

مسيرة بالدراجات في بانكوك لتأييد ملك تايلاند

جاب آلاف من راكبي الدراجات التايلانديين أنحاء العاصمة بانكوك (الجمعة) في تعبير عن ولائهم للملك المريض الذي لا يملك صلاحيات سياسية رسمية وفق الدستور، إلا ان له تأثيرا كبيرا على شعبه.

وقاد ولي العهد الأمير" ماها فاجيرالونجكورن" الابن الوحيد للملك ووريث العرش، مسيرة لراكبي الدراجات انطلقت من الحي القديم في بانكوك وامتدت لمسافة 29 كيلومترا.

وشارك رئيس الوزراء "برايوث تشان-أوتشا" وعدة وزراء في المسيرة. وارتدى المشاركون قمصانا صفراء، وهو اللون الذي يرمز للملك.

وجاءت مسيرة (بايك فور داد) في إطار احتفالات تمتد أسابيع بمناسبة عيد ميلاد الملك بومبيون ادولياديج -أطول ملوك العالم بقاء على العرش- الذي أكمل 88 عاما في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول.

وينظر كثير من التايلانديين للملك بوصفه رمزا لوحدة البلاد التي عانت من نوبات اضطراب عنيفة على مدى السنوات العشر الماضية في إطار السعي نحو السلطة.

ويعاني الملك من اعتلال الصحة ولم يظهر في مناسبات عامة منذ أول سبتمبر أيلول، وهو حاليا في مستشفى في بانكوك حيث قضى معظم وقته في الأعوام الستة الماضية وعالجه الأطباء في أغسطس آب الماضي مما وصفه مكتب العائلة الملكية بماء على المخ أو استسقاء.

وقالت السلطات إن نحو 30 ألف ضابط وفرد شرطة شاركوا في تأمين المسيرة بالدراجات التي جاءت بعد أربعة أشهر من تفجير قنبلة في معبد بالمدينة أودى بحياة 20 شخصا.