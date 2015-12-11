بوتين يأمر جيشه بـ"الصرامة" في حماية وحداته في سوريا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة القوات المسلحة الروسية بأن تتصرف "بشكل صارم جدا" في سوريا لحماية وحداتها التي تضرب أهدافا لتنظيم الدولة الاسلامية هناك.

وقال بوتين في كلمته بمقر وزارة الدفاع "أي أهداف تمثل خطرا على مجموعتنا (العسكرية) أو البنية الأساسية البرية يجب ان تدمر فورا."

من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن نفوذ تنظيم الدولة يتزايد في سوريا، حيث سيطر من سماهم "المتشددون" على نحو 70 في المئة من البلاد.

وأضاف شويجو أن عدد مقاتلي التنظيم في العراق وسوريا يبلغ 60 ألفا تقريبا وأن هناك خطر أن يمتد العنف إلى دول آسيا الوسطى السوفيتية السابقة.