بعد 5 سنوات: صبي سويسري محظوظ يجني ثمار أمانته

صبي سويسري تؤول إليه 1000 فرنك بعد عثوره عليها بـ5 سنوات

بعد 5 سنوات من عثوره في الطريق على 1000 فرنك سويسري وتسليمها للسلطات المختصة، أصبح بوسع صبي، عمره الآن 15 عاما، جني ثمار أمانته وإنفاق المبلغ في عطلة عيد الميلاد هذا العام.

وحصل الصبي – الذي لم يكشف عن اسمه – على ذات الورقة المالية التي عثر عليها من فئة ألف فرنك سويسري – عندما كان عمره عشر سنوات.

وينص القانون السويسري على أن الممتلكات التي تفقد في أماكن عامة لا تؤول ملكيتها لمن عثروا عليها إلا بعد مرور خمس سنوات من دون مطالبة أحد بها، لكن الأشياء الثمينة التي يعثر عليها في المترو أو القطار تؤول إلى مشغل الخدمة.

وقال "توماس فينكيلمان" مدير السلامة العامة في ضاحية ديتيكون بمدينة زيورخ والتي يقطن بها الصبي إنه كثيرا ما يتسلمون أموالا يتم العثور عليها، من فئة 50 أو 100 فرنك ، لكن العثور على أموال من فئة الـ 1000 فرنك "أمر نادر جدا."