بحاح: عازم على إنهاء الحرب في اليمن

خالد بحاح رئيس الوزراء اليمني _ أرشيف

قال رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح اليوم ( الجمعة ) إنه عازم على إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر والتي أودت بحياة كثير من الأشخاص وأحدثت ضررا بالغا في اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن بحاح قوله "عازمون على وقف الحرب التي تعبث بأرواح وممتلكات اليمن."

من جانبهم قدم الحوثيون لائحة إلى الأمم المتحدة تتضمن أسماء المشاركين في الوفد الذي سيمثلهم خلال محادثات السلام المرتقبة في سويسرا الأسبوع المقبل بغية التوصل إلى حل للنزاع اليمني، بحسب ما أعلن متحدث .

وأشار مصدر في جماعة الحوثي في تصريحات صحفية , إلى أن لائحة الأسماء التي تم تقديمها للأمم المتحدة تضم "رئيس الوفد محمد عبد السلام، والأعضاء مهدي المشاط، سليم المغلس، وحميد عاصم، بالإضافة إلى المستشارين عبد الإله حجر وناصر سالم باقزقوز، والمستشار العسكري العميد عبدالله يحيى قاسم".

ويشارك في المحادثات أيضا، ممثلون عن حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومسؤولون من المؤتمر الشعبي العام.

يذكر أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية بدأ في مارس الماضي، بشن ضربات في اليمن لدعم القوات الحكومية الموالية للرئس الشرعي عبد ربه منصور هادي لإستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون.