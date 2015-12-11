البث الحي
منوعات

بحاح: عازم على إنهاء الحرب في اليمن

11/12/2015
 

    خالد بحاح رئيس الوزراء اليمني _ أرشيف

قال رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح اليوم ( الجمعة ) إنه عازم على إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر والتي أودت بحياة كثير من الأشخاص وأحدثت ضررا بالغا في اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن بحاح قوله "عازمون على وقف الحرب التي تعبث بأرواح وممتلكات اليمن."

من جانبهم قدم الحوثيون لائحة إلى الأمم المتحدة تتضمن أسماء المشاركين في الوفد الذي سيمثلهم خلال محادثات السلام المرتقبة في سويسرا الأسبوع المقبل بغية التوصل إلى حل للنزاع اليمني، بحسب ما أعلن متحدث .

وأشار مصدر في جماعة الحوثي في تصريحات صحفية , إلى أن لائحة الأسماء التي تم تقديمها للأمم المتحدة تضم "رئيس الوفد محمد عبد السلام، والأعضاء مهدي المشاط، سليم المغلس، وحميد عاصم، بالإضافة إلى المستشارين عبد الإله حجر وناصر سالم باقزقوز، والمستشار العسكري العميد عبدالله يحيى قاسم".

ويشارك في المحادثات أيضا، ممثلون عن حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومسؤولون من المؤتمر الشعبي العام.

 يذكر أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية  بدأ في مارس الماضي،  بشن ضربات في اليمن لدعم القوات الحكومية  الموالية للرئس الشرعي  عبد ربه منصور هادي لإستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)