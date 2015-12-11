بالفيديو: اتفاق الفصائل الليبية على موعد توقيع اتفاق سلام

قال "مارتن كوبلر" مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا اليوم (الجمعة) إن أطراف الصراع الليبي اتفقت على توقيع اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية بوساطة المنظمة الدولية في 16 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ومن شأن التوقيع على الاتفاق أن يفتح الباب للمجتمع الدولي لدعم ليبيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي حقق مكاسب ميدانية مستغلا حالة الفوضى وسيطر على مدينة سرت في غرب البلاد.

وتتوسط الأمم المتحدة منذ عام بين الحكومتين اللتين تتنازعان السلطة في ليبيا لإنهاء الصراع الذي دفع البلاد لحالة من الفوضى بعد أربع سنوات من إسقاط حكم معمر القذافي.