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المنتخب الأوليمبي الجزائري يواجه نظيرة النيجيري السبت

11/12/2015
  المنتخب الجزائري الأولمبي يواجه نظيره لنيجيري غدا

يواجه المنتخب الأوليمبي الجزائري اليوم السبت نظيره النيجيري في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا  لكرة القدم تحت 23عاما والمقامة بالسنغال

وجاء تأهل المنتخب الجزائري للمباراة النهائية بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا في نصف النهائي بنتيجة (2-0)، في حين جاء تأهل المنتخب النيجيري بعد تغلبه على السنغال في نصف النهائي بنتيجة (1-0 ).

وضمن المنتخبان الجزائري والنيجيري التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو العام القادم.

  وتلعب السنغال صاحبة الضيافة مع جنوب أفريقيا غدا على المركز الثالث المؤهل إلى أولمبياد ريو أيضا.

  ويحلم المنتخب الأولمبي الجزائري بالتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، بعد التأهل للأولمبياد للمرة الثانية بعد دورة موسكو 1980.

  يذكر أن منتخب الجابون توج بلقب البطولة في الموسم الماضي بعد فوزه في مباراة النهائي على المغرب (2-1) .

 

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