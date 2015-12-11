العبادي يشكو تركيا لمجلس الأمن وأنقرة "قواتنا للتدريب فقط"

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي _ أرشيف

طالب رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" اليوم (الجمعة) وزارة الخارجية العراقية بتقديم شكوى لمجلس الأمن تتضمن طلبا إلى تركيا "بسحب قواتها فورا".

ونقل بيان رسمي عن "العبادي" أن رئيس الوزراء "وجه الخارجية العراقية بتقديم شكوى رسمية حول التوغل التركي والطلب من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته" .

كما تضمن التوجيه مطالبة المجلس بـ"العمل على حماية العراق وأمنه وسيادته وسلامة ووحدة أراضيه التي انتهكتها القوات التركية بحد وصفه، وأن يأمر تركيا بسحب قواتها فورا".

كما دعا البيان إلى المطالبة بأن يضمن مجلس الأمن بكافة الوسائل المتاحة الانسحاب الفوري غير المشروط إلى الحدود الدولية المعترف بها بين البلدين.

وشدد البيان على تبني مجلس الأمن الجهود من "أجل عدم تكرار تلك التصرفات الأحادية التي تضر بالعلاقات الدولية وتعرض الأمن الإقليمي إلى مخاطر كبيرة" على حد قول البيان .

وتشهد العلاقات بين بغداد وأنقرة توترا شديدا منذ أن نشرت تركيا جنودا ودبابات في بعشيقة شمالي العراق، ما اعتبرته بغداد انتهاكا للسيادة في حين تؤكد تركيا أن الهدف هو تدريب عراقيين على قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

من جانبه قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" إن القوات التركية الموجودة في العراق هي من أجل التدريب فقط ولاتقوم بأية عمليات سرية وعددهم واضح ومعلن للجميع .

وأشار "داود أوغلو" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة التركية (أنقرة ) إلى أنه سيقوم بزيارة العراق في أقرب وقت ممكن, وأنه بعث برسالة لرئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" طالبه فيها بعدم تدخل أي طرف في العلاقات بين تركيا والعراق .

وأوضح "داود أوغلو" أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تسعي للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية, مشيرا إلى أن وجود التنظيمات الإرهابية في العراق يهدد أمن بلاده .