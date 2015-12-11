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الرئيسة التنفيذية لياهو تضع توأمتين سياميتين

11/12/2015

ماريسا ماير، الرئيسة التنفيذية لياهو – رويترز

وضعت ماريسا ماير الرئيسة التنفيذية لعملاق التكنولوجيا الأمريكي (ياهو) توأمين سياميين من الإناث يوم الخميس بعد يوم من إعلان الشركة إلغاء خطة لفصل حصتها في مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الالكترونية.

وقالت ماير في تدوينة على خدمة تمبلر المملوكة لياهو "كل أفراد أسرتنا في خير حال! شكرا للجميع على كل الدعم والتمنيات التي تلقيتها طوال فترة حملي".

ولم يصدر بيان حتى الآن من ياهو بشان أنباء الولادة عدا تدونية ماير.

وماير (40 عاما) متزوجة من المستثمر زاشاري بوج منذ 2009، وكانت حاملا عندما انضمت إلى ياهو كرئيسة تنفيذية في يوليو تموز 2012 وولدت طفلا ذكرا في سبتمبر أيلول من ذلك العام.

وعملت ماير من المنزل عقب تلك الولادة وعادت إلى مكتبها بعد أسبوعين.

وتقدر فوربز صافي ثروة ماير بحوالي 380 مليون دولار، وقفزت حزمة أجرها 69 بالمئة لتصل إلى 42 مليون دولار في 2014 وهو ما يرجع الفضل فيه بشكل كبير إلى مكاسب لسعر سهم ياهو رغم المخاوف بشان مستقبل أعمال الشركة.

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