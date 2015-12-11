استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل وغزة

شهداء فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال – أرشيف

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا حاول أن يصدم بسيارته جنودا إسرائيليين قرب مدينة الخليل اليوم الجمعة وقال مسعفون إن فلسطينيا آخر قتله الجنود الإسرائيليون بالرصاص أثناء مظاهرة اتسمت بالعنف في الخليل بالضفة الغربية.

وامتد العنف إلى قطاع غزة حيث قال مسؤولون طبيون من غزة إن رصاص الجنود قتل فلسطينيا عمره 38 عاما وأصاب 58 آخرين بجراح ، في احتشاد لفلسطينيين قرب السياج الحدودي مع إسرائيل (الجمعة).

وفي وقت سابق من الجمعة قال مسؤولون إسرائيليون إن مسلحا فلسطينيا أطلق النار على حاجز تفتيش على الحدود الشمالية للضفة الغربية ولم يصب أحد بسوء وبعد ذلك أطلق عليه حراس النار ولاذ بالفرار.