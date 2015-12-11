البث الحي
منوعات

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل وغزة

11/12/2015

شهداء فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال – أرشيف

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا حاول أن يصدم بسيارته جنودا إسرائيليين قرب مدينة الخليل اليوم الجمعة وقال مسعفون إن فلسطينيا آخر قتله الجنود الإسرائيليون بالرصاص أثناء مظاهرة اتسمت بالعنف في الخليل بالضفة الغربية.

وامتد العنف إلى قطاع غزة  حيث قال مسؤولون طبيون من غزة إن رصاص الجنود قتل فلسطينيا عمره 38 عاما وأصاب 58 آخرين بجراح ، في احتشاد لفلسطينيين قرب السياج الحدودي مع إسرائيل (الجمعة).

وفي وقت سابق من الجمعة قال مسؤولون إسرائيليون إن مسلحا فلسطينيا أطلق النار على حاجز تفتيش على الحدود الشمالية للضفة الغربية ولم يصب أحد بسوء وبعد ذلك أطلق عليه حراس النار ولاذ بالفرار.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الأهلي يتوج بلقب كأس مصر للمرة 37 ويحرز ثلاثية تاريخية

الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه (مواقع التواصل الاجتماعي)

وزير الخارجية العماني: أمريكا طرحت تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني (رويترز)