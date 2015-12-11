احتفالات في غزة تزامنا مع ذكرى انطلاقة حماس

شهد قطاع غزة احتفالات جماهيرية واسعة في الذكرى الثامنة والعشرين لانطلاق حركة المقاومة الإسلامية حماس، بمشاركة عدد من قيادات الحركة.

وانطلقت مسيرات حاشدة في مناطق عدة بالقطاع إحياء لذكرى الانطلاقة ودعما لانتفاضة القدس.

وقال "خليل الحية" القيادي بحركة حماس، إن حماس في يوم انطلاقتها تجدد الصبر والعزيمة، ومؤكدة على ثوابتها وثوابت الشعب الفلسطيني، وأن كل فلسطين أرض عربية وليس للاحتلال ذرة منها.

وأضاف "الحية" في كلمته "سنجمع بكل ما نستطيع من وسائل القوة وسيبقى رجال القسام جاهزين لحسم معركتنا مع الاحتلال" متابعا "حماس تؤكد على أننا مصممون على تحرير الأرض وطرد الاحتلال بشكل نهائي فهو إلى زوال".

وطالب "الحية" مصر بدعم المقاومة وفك الحصار المفروض على القطاع، نافيا تدخل الحركة في الشأن الداخلي المصري.

وجدد "الحية" التزام حماس باتفاق المصالحة وتأكيدها على الشراكة لا الإقصاء، وتأييدها لإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية ثم الاتفاق على برنامج وطني.