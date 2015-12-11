أسرة الكساسبة تطالب بالتحقيق في مزاعم وجوده حيا

لحظة وقوع معاذ الكساسبة في الاسر لدي تنظيم الدولة

طالبت أسرة الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أعدمه تنظيم الدولة حرقا قبل شهور، الحكومة الأردنية بالتحقيق في الأخبار التي جاءت على لسان سجين سوري سابق لدى تنظيم الدولة والتي قال فيها إن الكساسبة لم يتم حرقه وأنه على قيد الحياة .

ونقلت مواقع محلية أردنية عن جواد الكساسبة، شقيق معاذ، قوله إن العائلة تتابع الخبر ولا تستطيع تأكيده أو نفيه في ظل وجود جهات حكومية مسؤولة عن كشف الحقيقة.

من ناحية أخرى وصفت مصادر رسمية أردنية تلك الشائعات بأنها دعاية مكشوفة ووضيعة من التنظيم.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية إن معاذ الكساسبة قد أعدم حرقاً على يد تنظيم الدولة في الثالث من يناير من العام الحالي".

وكان الموقع السوري "كلنا شركاء" قد نقل عن إبراهيم الشمري وهو سجين سوري سابق لدى التنظيم قوله إن الكساسبة لم يعدم بل ما زال على قيد الحياة، مؤكدا أنه شاهده بعد فيديو الحرق في زنزانته وكان معاذ يقرأ القرآن بصوت عذب يبكي من معه بالسجن، على حد قوله.

والكساسبة طيار أردني برتبة نقيب سقطت طائرته الحربية من طراز "إف-16" أثناء قيامها بمهمة عسكرية في الرقة التي تعد المعقل الرئيس لتنظيم الدولة ، الأربعاء 24 ديسمبر 2014، وأعلن التنظيم بعد نحو شهرين في إصدار مرئي إعدام الكساسبة حرقاً.