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منتخب الجزائر الأولمبي إلى نهائي أفريقيا والأولمبياد

9/12/2015
 

    منتخب الجزائري الأولمبي  _ أرشيف

حجز المنتخب الأولمبي الجزائري بطاقته إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وذلك للمرة الأولى منذ 36 عاما – وتحديدا أولمبياد 1980 في موسكو- إثر بلوغه المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للمنتخبات الأولمبية المقامة في دكار.

وبلغت الجزائر المباراة النهائية بفوزها على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين سجلهما أسامة درفالو في الدقيقة التاسعة ومحمد بن خماسة في الدقيقة 50.

وضربت الجزائر موعدا مع نيجيريا التي حجزت بطاقتها أيضا إلى الأولمبياد بعدما أطاحت بالسنغال المضيفة من دور الأربعة، بالفوز عليها 1-صفر بهدف سجله إيتيبو أوغينيكارو في الدقيقة سبعة وسبعين.

 والتقى المنتخبان في الجولة الثالثة من الدور الأول وتعادلا سلبا السبت الماضي وتصدرا المجموعة الثانية التي حلّ فيها الفراعنة -الذين كانوا ممثلي القارة السمراء في أولمبياد لندن 2012 مع المغرب والغابون- في المركز الرابع الأخير، وخرجوا خالي الوفاض.

وتلتقي السنغال وجنوب أفريقيا على المركز الثالث الذي يمنح صاحبه التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، علما بأنهما التقيا في الجولة الأولى من المجموعة الأولى وفازت السنغال 3-1.

يذكر أن المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى تبلغ الأولمبياد.

وشهدت البطولة الأفريقية أيضا مشاركة تونس التي حلت ثالثة في المجموعة الأولى.

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