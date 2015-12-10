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مقتل ما يعرف بـ "وزير مالية تنظيم الدولة "

10/12/2015

رتل سيارات تابع لتنظيم الدولة

أعلن الجيش الأمريكي اليوم  إنَّ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية قتل أكبر مسؤول مالي في التنظيم مع قياديين آخرين بواسطة ضربات جوية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال الكولونيل ستيف وارن الناطق باسم الجيش الأمريكي، في إفادة بمقر وزارة الدفاع "البنتاغون"، إنَّ ضربات التحالف قتلت أبو صلاح  الذي يعرف بأنه وزير مالية التنظيم فضلاً عن قياديين كبيرين آخرين بالتنظيم.

وكان  خبراء اقتصاديون وأمنيون قد أكدوا  أنَّ تنظيم الدولة هو أكثر الجماعات المتشددة ثراءً، إذ أنَّ التنظيم  يسيطر الآن على مساحة في العراق وسوريا أكبر من بريطانيا، وربما يجني ما يربو على مليوني دولار يوميًّا من إيرادات المبيعات النفطية والابتزاز والضرائب والتهريب.

 

 

 

 

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