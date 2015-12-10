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مصر تفرج عن الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين

10/12/2015

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن السلطات المصرية ستفرج عن الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين بعد انقضاء مدة عقوبته والتي بلغت 15 عاما مقابل إفراج إسرائيل عن مصريين اثنين من السجون الإسرائيلية.

 

وذكرت الحكومة الاسرائيلية أن ترابين عاد بالفعل إلى اسرائيل.

 

وأضافت في بيان "في الوقت نفسه أفرجت اسرائيل عن اثنين من السجناء المصريين في اسرائيل بعد أن استكملا فترة العقوبة."

 

ولم يعلق أي من المسؤولين المصريين أو الاسرائيليين على هوية الشخصين.

وكانت مواقع إخبارية تداولت رسالة يتسحاق ميلتسر محامي الترابين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي طالب بالإفراج عن موكله بمناسبة عيد الفطر.

وعودة ترابين يعود إلى قبيلة الترابين أحد أكبر قبائل سيناء ومسجون في ليمان طرة لمدة 15 عاما تنفيذا لحكم صدر ضده عام ‏1999‏، بعد إدانته بالتجسس واتهامه بنقل معلومات عسكرية حساسة لإسرائيل‏.‏

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