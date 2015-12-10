لاندمارك تلغي عقودها مع ترامب بسبب موقفه من المسلمين

دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة امريكا

قالت مجموعة لاندمارك الإماراتية إحدى أكبر شركات تجارة التجزئة في الشرق الأوسط ومقرها دبي، إنها ستسحب منتجات دونالد ترامب من متاجرها رداً على دعوة المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية إلى حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وكانت لاندمارك أبرمت اتفاقاً حصرياً مع دونالد ترامب هوم ماركس انترناشونال لبيع منتجات ترامب هوم بما في ذلك الإضاءة والمرايا وصناديق المجوهرات في متاجر لايفستايل التابعة لها في الكويت والإمارات والسعودية وقطر.

وقال الرئيس التنفيذي ساشين مندوا في بيان بالبريد الإلكتروني "في ضوء التصريحات الأخيرة للمرشح الرئاسي (المحتمل) في وسائل الإعلام الأمريكية علقنا بيع كل منتجات سلسلة ترامب هوم"، ولم تذكر المجموعة تفاصيل بشأن قيمة العقد.

كان ترامب قد دعا يوم الاثنين إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة في أكثر رد إثارة للجدل من مرشح محتمل للرئاسة على حادث إطلاق النار الذي نفذه زوجان مسلمان في كاليفورنيا الأسبوع الماضي وراح ضحيته 14 قتيلا.

وأثارت دعوة ترامب انتقادا شديدا من البيت الأبيض ومن المرشحين الجمهوريين الآخرين.

يذكر انه لدى لايفستايل أكثر من 190 متجرا في الشرق الأوسط وباكستان واليمن وليبيا وتنزانيا.

ورغم عدم صدور أي إعلانات فورية أخرى من شركاء بشأن مقاطعة ترامب حتى الآن أبدى آخرون عدم ارتياحهم لاستخدام علامته التجارية في الشرق الأوسط حيث توسع بنشاط في الأعوام الماضية مركزا بشكل كبير على ممارسة أنشطة في دبي مركز أنشطة الأعمال في الخليج.

وفي أكبر شراكة لها في المنطقة حتى الآن تعمل منظمة ترامب مع داماك العقارية بدبي في بناء ناديين للجولف – أحدهما بملعب من تصميم تايجر وودز – ومشروع سكني لمجتمع خاص على جزيرة خارج دبي.

وتبلغ قيمة مشروع داماك نحو ستة مليارات دولار ويتضمن نادي الجولف العالمي لترامب وقصور وفيلات ترامب برايفت.

وتفصل داماك بين أعمال شركائها والمصالح السياسة؛ لكنها امتنعت عن القول صراحة ما إذا كانت ستعيد النظر في الشراكة مع ترامب أم لا.

ووصفت مجموعة الطاير التي تقدم نفسها كأكبر شركة متاجر تجزئة للمنتجات الفاخرة في الشرق الأوسط ولها أنشطة مع ترامب تعليقاته "بالمؤسفة" في بيان لموقع أربيان بزنس الإخباري.

وقال رجل الأعمال خلف الحبتور الشريك السابق لترامب في دبي إن ترامب حطم آفاقه في علاقات تعاون ناجحة في المستقبل في المنطقة، وأضاف قائلا "إنه في الحقيقة يفتعل حربا. إنه يخلق كراهية بين المسلمين والمسيحيين."

وتابع "استثمر المسلمون مئات ومئات مليارات الدولارات (في أمريكا) وهو ما يخلق وظائف للأمريكيين. وهم يستطيعون الاستثمار في أماكن أخرى."