كوريا الشمالية تطور قنبلة "هيدروجينية"

زعيم كوريا الشمالية- كيم جونغ أون

ألمح الزعيم الكوري الشمالي – المثير للجدل – كيم جونغ أون إلى أن بلاده تطور قنبلة هيدروجينية، الأمر الذي يعد خطوة كبيرة في تطوير قدراتها النووية.

وأشار الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارة إلى موقع عسكري تاريخي إلى أن بلاده هي بالفعل "دولة نووية قوية مستعدة لاستخدام القنابل الذرية والهيدروجينية من أجل الدفاع عن سيادتها" ، حسبما اوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس.

كانت كوريا الشمالية ألمحت في السابق إلى امتلاكها أسلحة "اكثر قوة"، ولكن الملاحظات التي أدلى بها الزعيم كيم تعد الأولى التي يتطرق فيها الى امتلاك بيونغيانغ للقنبلة الهيدروجينية.

كانت تقارير صحفية حذرت من أن معهد العلم والأمن الدولي ومقره واشنطن حذر في سبتمبر/ أيلول الماضي من انه تمكن – من خلال الصور التي التقطتها الاقمار الاصطناعية – من استشعار وجود ما وصفها بمنشأة "ذات خلايا ساخنة" تحت الانشاء في تجمع يونغبون النووي في كوريا الشمالية، وقال محللو المعهد أن تلك الصور تشير إلى أن المنشأة قد تكون مخصصة لإنتاج القنابل الهيدروجينية – وفقا لتقارير صحفية .