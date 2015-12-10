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كلبة نتنياهو تعقر اثنين من زائريه

10/12/2015

نتنياهو مع كلبته "كايا"

واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين  نتنياهو، موقفا حرجا بعدما أقدمت كلبته على عقر اثنين من زائريه خلال مراسم إحياء عيد المنارة اليهودي، بينهما زوج نائبة وزير الخارجية، إضافة إلى عضو برلماني من حزب الليكود الذي ينتمي إليه.

وفي محاولة لتقليل حدة الحرج قللت عضو الكنيست شارين حزقيل- وهي ممرضة بيطرية- من الواقعة قائلة لإذاعة جيش الاحتلال إنه أمر "بسيط".

كان ابن نتنياهو قد التقط الكلبة "كايا" من ملجأ للحيوانات في وقت سابق من هذا العام ، كما نشر رئيس الوزراء صورة على موقع "تويتر" في أغسطس آب حث فيها محبي الكلاب على البحث عن كلاب "كبيرة"  لاقتنائها قائلا إنهم "لن يندموا".

 

 

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