قمة الرياض تدعو لإعمار اليمن بعد التوصل لاتفاق سلام

دعت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس إلى عقد مؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد التوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب الدائرة هناك.

جاءت الدعوة في البيان الختامي لقمة زعماء المجلس في العاصمة السعودية الرياض، وتلا البيان الأمين العام للمجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وأكد الزياني دعم دول المجلس للحل السياسي في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية، وتابع: "نحرص على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن تحت قيادة الحكومة". كما دعا البيان إلى ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره.

وقال الزياني إن الدول الاعضاء تهدف إلى تسريع وتيرة التعاون الأمني والعسكري، لافتاً إلى أنه سيتم وضـع كـافـة الـمـنظمات الخليجية تحت إشراف المجلس.

وأكد خلال البيان الختامي دعمه غير المحدود من دول المجلس للقضية الفلسطينية، وقال : "ندعـم الحـل الـسياسـي فـي سوريـا وفقا لمبادئ جنيف واحد".