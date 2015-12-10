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في بريطانيا، جيتار بلا أوتار تتعلم العزف عليه في دقائق

10/12/2015

جيتار "كيرف" خلال العزف عليه

نجح باحثون بريطانيون في ابتكار آلة موسيقية تركز الطاقة الموسيقية في راحة يد مستخدمها, وبمساعدة تطبيق على الهاتف المحمول، وبما يمكن من تعلم العزف في دقائق معدودة ، ويجعل حلم صناعة جيتار بلا أوتار حقيقة واقعة .

ولا تشبه آلة الجيتار الجديدة  الجيتار العادي كثيرا، إذ تتكون من وسادة بها أزرار يضعها العازف في يده مع ريشة مليئة بأجهزة الاستشعار مخصصة للتعرف على حركات العزف وما على العازف إلا أن يلعب بأداة للتحكم مثل الريشة لسماع نغمات تماثل تلك الناتجة عن العزف على الجيتار الحقيقي.

وتنبعث النغمات الموسيقية من خلال الضغط على الأزرار مع استخدام الريشة  في آن واحد فيما يقوم تطبيق بالهاتف المحمول بفك شفرة مدى قوة وحركة الريشة لترجمتها إلى الأصوات والنغمات المطلوبة.

وأطلق مبتكرو الجيتار الجديد في لندن  عليه اسم (جيتار كيرف)  نسبة لاسم الشركة التي تأسست العام الماضي وأشاروا إلى أنه بوسع أي شخص أن يتعلم العزف على الجهاز في غضون دقائق حتى وإن لم يكن قد عزف على الجيتار من قبل.

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