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فيديو.. شاهد لحظة دهس 4 جنود إسرائيليين بالضفة الغربية

10/12/2015

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أربعة من جنوده أصيبوا الخميس في عملية دهس بشمال الضفة الغربية المحتلة، في سلسلة الهجمات المستمرة منذ أكثر من شهرين.

وصرح جيش الاحتلال في بيان أن "مشتبها به دهس بسيارته مجموعة من الجنود قبل أن يصطدم بعربة عسكرية ما أدى إلى إصابة أربعة". ولم يكشف البيان عن حجم الإصابات، إلا أن أجهزة الإنقاذ الإسرائيلية قالت إن أحدهم أصيب بجروح خطرة بينما أصيب الثلاثة الآخرون بجروح طفيفة.

وقال الجيش إن الحادث وقع بالقرب من مستوطنة بيت ارييه، وذكرت الشرطة الإسرائيلية إنها عثرت على عربة المشتبه به مهجورة في مكان قرب قرية اللبن الشرقية الفلسطينية.

وأضافت الشرطة أنها عثرت على بندقية أحد الجنود المستهدفين داخل السيارة. ورجحت أن تكون قد اخترقت نافذة السيارة بفعل التصادم.

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أوقعت المواجهات 113 شهيدا فلسطينيا ومقتل 17 إسرائيليا وأمريكي وإريتري بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وقتل العدد الأكبر من الفلسطينيين خلال هجمات او محاولات هجوم.

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