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فريدمان: ترامب يقوم بدور العميل لتنظيم الدولة

10/12/2015

قال الكاتب الأمريكي توماس فريدمان إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يضطلع بدور عميل سريّ لتنظيم الدولة، مشيرا إلى أن الأخير يريد أن يشعر كل مسلم في أمريكا وأوربا بالاغتراب، وعندئذ لن يحتاج التنظيم إلى تجنيد أحد؛ إذ لن يكون الناس بحاجة إلى مَن يحرضهم، على حد قوله.

وأكد فريدمان -في مقال نشرته ـنيويورك تايمز الأمريكية- أن التزام أمريكا بالتعددية هو التزام "يجري منها في الأعماق"، موضحا أن ترامب يعادي العالم الإسلامي كله بدعوته إلى حظر دخول المسلمين إلى أمريكا.

وقال في مقاله تعليقا على ما قاله ترامب "فضلا عن عمالته (جهلا) لصالح تنظيم الدولة عبر الإساءة إلى منصب الرئاسة الأمريكية والمُثُل الديمقراطية الأمريكية، فإن ترامب يوقع ضررا حقيقيا بقدرة أمريكا على قيادة ائتلاف، هو الطريق الوحيد الموّصل إلى حل فعال لهذه المشكلة". واختتم فريدمان مقاله بهاشتاج يقول(#أنت لست أمريكيا، يا أخي).

واعتبر أن تنظيم الدولة وأخواتها من "الجماعات المتطرفة" إنما هي مشاكل المسلمين، ولا يستطيع غير المسلمين أن يحلها، معتبرا أن وصْف المسلمين جميعا بأنهم أعداء أمريكا فلن يزيد الأمر إلا سوءا.

وأضاف "لكن، لو أن ترامب مخطئٌ، فهل الرئيس أوباما مُحّق؟ جزئيا، هو على صواب؛ ذلك أن الطريق الأوحد الموّصل إلى هزيمة تنظيم الدولة بشكل مستديم هو طريق التحالف، وإننا بحاجة إلى قوات مُسْلمة سُنيّة معتدلة تجوس خلال الديار بحثا عن مسلحي تنظيم الدولة في العراق".

وطالب فريمان إيران أن تعلن بوضوح دعمها لاتفاق يقضي بتقاسم عادل للسلطة في العراق بين السُنة والشيعة، حتى يتحفز العرب السُنة المعتدلين لقتال تنظيم الدولة بدلا من رؤيتهم بمثابة دروع لهم في مواجهة إيران".

 

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