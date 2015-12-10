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على كلاي: قتل الأبرياء لا يمت للإسلام بصلة

10/12/2015

هاجم أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي من يصفون أنفسهم بالإسلاميين ويتبنون هجمات تؤدي لمقتل أبرياء.

وقال كلاي، في بيان له،  "أنا مسلم ولا يوجد شيء يمت للإسلام في قتل أناس أبرياء في باريس وسان برناردينو أو أي مكان أخر في العالم… المسلمون الحقيقيون يعرفون أن العنف الوحشي لمن يُطلق عليهم الجهاديون الإسلاميون يتعارض مع صميم مبادئ ديننا."

ووجه كلاي (72 عاما) انتقادا غير مباشر للدعوة التي وجهها المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل دونالد ترامب لفرض حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وأضاف كلاي، وهو أحد أشهر الأمريكيين المسلمين، "نحن كمسلمين علينا أن نتصدى لأولئك الذين يستخدمون الإسلام لتحقيق مآربهم الشخصية".

وظهر البيان في تقرير لمحطة تلفزيون (إن بي سي نيوز) بعنوان "مرشحون رئاسيون يقترحون حظر هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة"، لكنه لم يذكر اسم ترامب.

وأضاف كلاي قائلا "أعتقد أنه يجب على زعمائنا السياسيين أن يستخدموا موقعهم لتحقيق تفاهما بشأن ديانة الإسلام وتوضيح أن هؤلاء القتلة الضالين ضللوا أراء الناس بشان حقيقة الإسلام."

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