صور.. إصابة إسرائيليين في إطلاق نار بطولكرم

أصيب مستوطنان، مساء اليوم الأربعاء، جراء إطلاق نار تجاههما قرب مستوطنة "آفني حيفتس"، المقامة على أراضي المواطنين في محافظة طولكرم.

وقالت صحيفة "يديعوت احرنوت" إن المستوطنين هما الحاخام شاؤول نير وزوجته راشيل وكلاهما في الستين من العمر وقد أصيب الزوج بجروح خطيرة فيما أصيبت زوجته بجروح متوسطة.

وكان الحاخام شاؤول نير تزعم لسنوات طويلة التنظيم السري اليهودي الذي نفذ عدة عمليات قتل إرهابية استهدفت مواطنين فلسطينيين.

وقد حكم في ثمانينات القرن الماضي على الحاخام شاؤول نير بالسجن مدى الحياة بعد أن أقدم على قتل طلاب فلسطينيين لكن الرئيس الإسرائيلي آنذاك أفرج عنه بعد سبع سنوات.

وحسب المصادر، فإن مطلقي النار نجحوا في مغادرة الموقع فيما أغلقت قوات الاحتلال طريق شوفة وتجمع عدد كبير من المستوطنين في المنطقة، وقد بدأت أعمال التمشيط بحثا عن المهاجمين.