شاهد: تجنبوا هشاشة العظام بطريقتين

قال الدكتور دريد عيادة، استشاري جراحات العظام، إن نـقــص الـكـالـسـيـوم وقـلــة الـتـعـرض لأشعة الـشـمـس مـن أبـرز أسـبـاب الإصـابـة بـمـرض هـشـاشــة الـعـظـام.

وأضاف، خلال لقائه بنافذة "ساعة صباح" (الخميس) على شاشة الجزيرة مباشر، أن أكـثـر الـعـظـام المعرضـة للهشاشـة أسفـل الظهر والـعـمـود الـفـقـري والـحـوض والـفـخـذيـن أو بمفصل كف اليد.

وأوضح "عيادة" أن أفـضـل وقـت لـلـتـعـرض لأشعة الشمس هو مـن الـثـامـنـة إلـى الـعـاشـرة صباحاً أو قبل الـغروب بساعتين، مؤكدا أنه مـن الـضـروري أن يـتـعرض الإنسان لأشعـة الشمس 3 مـرات فـي الأسـبـوع لـمـدة 15 دقـيـقـة عـلـى الأقل في الـمـرة.

ونـصـح بتناول جرعة 1000 إلى 1500 ميللي غرام مـن الـكـالـسـيـوم وتـزيـد بـالـنـسبـة للحوامـل والأمهات المرضعات، كما نـصـح بـتـنـاول حـصـص غذائية يومية من الـحـلـيـب مـنـخـفـض الدسم أو الأسـمـاك وخاصة الـسـلـمـون.

وحذر "عيادة" من الإفـراط في تـنـاول الـمياه الغازية والمنبهات من مسببات هشاشة العظام لأنها تقلل من امتصاص العظام للكالسيوم، ونصح مريض هشاشة العظام بتناول الأغذية الـصـحـيـة وممارسة الـنـشـاط الرياضي والـتـعـرض للشمس.

وطبقـاً لمنظمـة الصحـة العالميـة يعانـي رجـل من كل 5 رجال فوق الـخـمـسـيـن مـن الـكـسـور نـتـيجـة الإصابة بداء هشاشة العظام، وأن امرأة علـى الأقـل من أصل كل 3 نـسـاء فـي سـن انـقـطـاع الطمث تـصاب بمرض هشاشة العظام.