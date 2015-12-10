البث الحي
منوعات

شاهد: تجنبوا هشاشة العظام بطريقتين

10/12/2015

قال الدكتور دريد عيادة، استشاري جراحات العظام، إن نـقــص الـكـالـسـيـوم وقـلــة الـتـعـرض لأشعة الـشـمـس مـن أبـرز أسـبـاب الإصـابـة بـمـرض هـشـاشــة الـعـظـام.

وأضاف، خلال لقائه بنافذة "ساعة صباح" (الخميس) على شاشة الجزيرة مباشر، أن أكـثـر الـعـظـام المعرضـة للهشاشـة أسفـل الظهر والـعـمـود الـفـقـري والـحـوض والـفـخـذيـن أو بمفصل كف اليد.

وأوضح "عيادة" أن أفـضـل وقـت لـلـتـعـرض لأشعة الشمس هو مـن الـثـامـنـة إلـى الـعـاشـرة صباحاً أو قبل الـغروب بساعتين، مؤكدا أنه مـن الـضـروري أن يـتـعرض الإنسان لأشعـة الشمس 3 مـرات فـي الأسـبـوع لـمـدة 15 دقـيـقـة عـلـى الأقل في الـمـرة.

ونـصـح بتناول جرعة 1000 إلى 1500 ميللي غرام مـن الـكـالـسـيـوم وتـزيـد بـالـنـسبـة للحوامـل والأمهات المرضعات، كما نـصـح بـتـنـاول حـصـص غذائية يومية من الـحـلـيـب مـنـخـفـض الدسم أو الأسـمـاك وخاصة الـسـلـمـون.

وحذر "عيادة" من الإفـراط في تـنـاول الـمياه الغازية والمنبهات من مسببات هشاشة العظام لأنها تقلل من امتصاص العظام للكالسيوم، ونصح مريض هشاشة العظام بتناول الأغذية الـصـحـيـة وممارسة الـنـشـاط الرياضي والـتـعـرض للشمس.

وطبقـاً لمنظمـة الصحـة العالميـة يعانـي رجـل من كل 5 رجال فوق الـخـمـسـيـن مـن الـكـسـور نـتـيجـة الإصابة بداء هشاشة العظام، وأن امرأة علـى الأقـل من أصل كل 3 نـسـاء فـي سـن انـقـطـاع الطمث تـصاب بمرض هشاشة العظام.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)