شارك .. أرسل سؤالك لطرحه على الأمين العام للإخوان في مصر

محمود حسين ـ الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين

تنفرد شاشة الجزيرة مباشر بلقاء مع الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين اليوم السبت في أول ظهور إعلامي له بعد الانقلاب العسكري في مصر عام 2013.

ويبث اللقاء الذي يجريه الإعلامي أحمد طه في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة مساء اليوم السبت من مدينة إسطنبول التركية.

ويتطرق الحوار للعديد من القضايا الشائكة من بينها واقع جماعة الإخوان المسلمين ورؤيتها المستقبلية في ظل ما تشهده من اعتقالات واستهداف من أجهزة الأمن المصرية وفي ظل خلافات داخل الجماعة ظهرت على السطح في الآونة الأخيرة.

كما يتناول الحوار موقف الجماعة من الاصطفاف الثوري ومدى تمسكها بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدى إمكانية استجابة الإخوان لمصالحة أو حوار بين الجماعة والقوى الثورية من جهة و النظام القائم في مصر الآن من جهة أخرى.

ويستقبل موقع "الجزيرة مباشر" تعليقات وأسئلة الجمهور لطرحها على الضيف.

