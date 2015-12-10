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زوكربرغ: المسلمون يتعرضون لاضطهاد على جرم لم يرتكبوه

10/12/2015

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيدي لفيسبوك إنه يتصور الخوف الذي يشعر به المسلمون لأنهم يتعرضون لاضطهاد على جرم ارتكبه آخرون.

وأضاف مؤسس فيسبوك أنه يدعم المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم.

ويتعرض المسلمون في الولايات المتحدة والخارج لتصريحات عنصرية  في أعقاب الهجمات التي شنت في العاصمة الفرنسية باريس وفي سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكتب زوكربرغ في مدنة على فيسبوك يقول "كيهودي علمني والديي أننا يجب علينا أن نتصدى للهجمات على جميع الطوائف. حتى إذا كان الهجوم ليس موجها إليك اليوم .. فإنه عندما تحدث هجمات على حرية أي أحد فإنها تضر الجميع."

وأضاف قائلا إنه يريد "أن يضم صوته لتأييد المسلمين في مجتمعنا وحول العالم."

وقال مؤسس فيسبوك مخاطبا المسلمين "كقائد لفيسبوك أريدكم أن تعرفوا أنكم مرحب بكم دوما هنا."

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