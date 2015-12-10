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رغم نفيه: "الرقم القومي" للحمير يثير سخرية بمصر

10/12/2015

صورة من تصميم مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي

 

نفى اللواء إبراهيم محروس، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، صحة الخبر القائل ببدء الهيئة في إصدار رقم قومي للحمير.

 

وقال محروس في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية المصرية إنه إن وزارة الزراعة قررت عمل مسح ومتابعة صحية للحمير، تجنبا لذبحهم وبيع لحومها للمواطنين.

 

وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية أصبحت غالية الثمن خاصة جلودها لأنها تدخل في تحضير أدوات التجميل. 

 

الخبر أثار ردود فعل على شبكات التواصل الاجتماعي فكتب ضياء حافظ على فيسبوك: "الغرض من الرقم القومي للحمير هو أن الحمير تحس بمسئوليتها نحو البلد، وأن زي زيها زي (مثل) أي مواطن لها حقوق وعليها"

 وغرد السيد حسن على توتير "استخراج بطاقة الرقم القومي للحمير للحد من ذبحها وبيعها في الأسواق، وبهذا يكون لمصر حق الاختراع والسبق"

 وكتب "عمك مصرى" : "لوحات معدنيه للحمير بعد الرقم القومى ثمن اللوحه 100 دولار يدفعها الحمار" 

 وكان الخبر قد انتشر على العديد من المواقع والصحف المصرية يفيد بإقدام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة في استخدام " الرقم القومي" للدواب من الخيل والبغال والحمير بداية مع العام الجديد 2016، وذلك بهدف منع تسلل لحومها إلى السوق. 

 وقالت مصادر بوزارة الزراعية إن مصر لديها نحو 3 ملايين دابة، منها 1.8 مليون حمار يتركز معظمها في محافظة المنوفية وبنى سويف ودمياط والغربية والمنيا والشرقية.

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