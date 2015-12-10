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جنرال موتورز تنكبد أكثر من ملياري دولار كتعويضات

10/12/2015

قال صندوق لجنرال موتورز, الذي تأسس لتعويض ضحايا الحوادث بما في ذلك تلك الناجمة عن عيوب في مفاتيح تشغيل السيارات اليوم الخميس إنه منح تعويضات بقيمة 594.5 مليون دولار ووافق على 399 مطالبة بسبب حالات وفاة أو إصابة.

وتجاوزت التكلفة التي تحملتها شركة جنرال موتورز فيما يتعلق بعيوب مفاتيح التشغيل الملياري دولار إلى الآن بما في ذلك تسوية بقيمة 900 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية في سبتمبر أيلول حسبما ذكره الصندوق في تقريره النهائي.

وقال الصندوق الذي يديره خبير التعويضات كين فاينبيرغ إن 91 بالمئة من الضحايا قبلوا التعويضات المقترحة التي شملت جميع حالات الوفاة البالغ عددها 124 حالة و16 من أصل 18 مطالبة لحالات إصابة بليغة.

وأسست الشركة التي تتخذ من ديترويت مقرا الصندوق في يونيو حزيران 2014 تحت ضغوط قانونية وسياسية مكثفة لعدم إفصاحها على مدار نحو عشر سنوات عن عيوب في سياراتها.

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