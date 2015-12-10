ترامب: لست شبيه هتلر وما أفعله مهم للمسلمين

دونالد ترامب

رفض المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، تشبيه البعض له بهتلر، كما نفى تأثره بالتداعيات التي قد تتعرض لها أعماله التجارية بالشرق الأوسط بالقول إن ما يفعله الآن مهم جدا للمسلمين أنفسهم، زاعما أن ما يفعله جيد للمسلمين، وأن ما يقوم به الآن أهم بكثير من أي نشاط اقتصادي له بالشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في حوار مع شبكة CNN، الإخبارية الأمريكية أن شخصية "مهمة جدا" من الشرق الأوسط اتصلت به لتؤكد صحة موقفه الخاص بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وأن هذه الشخصية التي لم يسمها قالت له "لقد قدمت خدمة كبيرة للمسلمين" – حسب قوله.

وزعم ترامب أن من وصفهم بـ"أصدقائه من المسلمين" سعداء جدا لإثارته الموضوع، واصفا نفسه بأنه غير مصاب بـ "إسلاموفوبيا" وإنما لديه رؤية ويعرف اتجاه الأمور بدليل دعوته عام ألفين إلى تصفية زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، الذي قام بعد ذلك بعام بتنظيم هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

من ناحية أخرى أرجأ ترامب زيارته لإسرائيل ، وقال إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موعد لاحق إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

جاء إعلان ترامب لقراره تأجيل الزيارة في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" وسط ما أثاره من جدل بدعوته لمنع دخول المسلمين الى الولايات المتحدة ، وقد قوبلت تصريحا ترامب بانتقادات دولية , ووجهت دعوات داخل إسرائيل تطالب نتنياهو بإلغاء لقائه المرتقب معه.