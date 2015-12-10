بعد 70 عاماً .. زوجان يعيدان صور زفافهما بنفس المكان

يعيدان صور زفافهما بعد 70 عاماً (ديلي ميل البريطانية)

قبل 70 عاماً التقط زوجان صينيان صورة كانت شاهداً على بداية حياة متوجة بالحب والإخلاص عام 1945 للثنائي ساية يوهيو ووانج ديي اللذين يبلغان اليوم من العمر 98 عاما، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الزوجان جمعهما المكان نفسه -حديقة واقعة في جنوب غرب الصين- قبل 7 عقود ليزوراه أخيراً لالتقاط صورة أخرى تحتفي بعلاقتهما وتخلد هذه الذكرى العزيزة على قلوبهما.

وبمساعدة أبنائهما الأربعة، أقام الزوجان حفلاً بسيطاً ارتدت فيه الزوجة ثوب زفاف أبيض، مزينة رأسها بتاج ويديها بباقة ورد فيما ارتدى الزوج بدلة رسمية.

حب أبدي يربط بين الزوجين كما تظهر صورة زفافهما الأخيرة وقصتهما المثيرة؛ فبحسب ما قال ابنهما الستيني: "عاش والداي معاً لسنوات طويلة وواجها سوياً ظروف الحرب القاسية والتغيرات السياسية والأمراض، ليستمر معهما هذا الحب إلى الأبد."

وكانت البداية عندما التقى يوهيو وديي في الجامعة في عام 1943 بعد أن طلب يوهيو من ديي مشاركته رقصة في ساحة الجامعة، ومن النظرة الأولى ، وقع يوهيو في شباك حب زميلته ديي ليتكلل هذا الحب بالزواج لاحقاً.

هذه العلاقة السعيدة صادفتها أول عقبة عندما سافر الزوج إلى الهند للعمل كمترجم أثناء الحرب العالمية الثانية، كان سفره مفاجئا جداً لكلاهما ولم تسمح الفرصة ليوهيو لوداع ديي شخصياً، لكنهما بقيا على اتصال عن طريق البريد العسكري.

وبعد انتهاء الحرب في آسيا عام 1945، تقدم يوهيو لخطبة دييفي في محطة السكك الحديدية عندما تقابلا بعد الحرب لأول مرة.. علاقة الحب والثقة المتبادلة بين الزوجين لم تهتز بالمحن التي اعترضت طريقهما.

لم تمنعهما قسوة الظروف من الاستمرار حتى في أصعب الأوقات كالثورة الثقافية التي أسر على إثرها يوهيو لخدمته في الجيش الأميركي ثم مثوله للمحاكمة، وهنا، وقفت الزوجة مع زوجها ولم تتخل عنه؛ بل زادته أملاً وعزيمة لتخطي كافة الظروف الصعبة واستئناف حياتهما سوياً.

يذكر أن الزوجين التقطا صورة أخرى لإحياء ذكرى زواجهما الستين في عام 2005 .. وساعد أولاد الزوجين المسنين والديهما على تنظيم رحلتهما وجولتهما المصورة وتدبير فستان للعروس وبدلة للعريس وباقات من الزهور وغير ذلك.