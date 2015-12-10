انطلاق مهرجان "دبي السينمائي الدولي" في نسخته الثانية عشرة

انطلق مهرجان دبي السينمائي الدولي في نسخته الثانية عشرة (الأربعاء) بحضور لفيف من نجوم السينما العالمية من بريطانيا وفرنسا وأمريكا ومصر والذين توافدوا إلى المدينة للمشاركة في المهرجان. ويتم هذا العام تكريم الممثل المصري عزت العلايلي الذي قال – في اشارة الى صناعة الأفلام في الشرق الاوسط – إن هناك أفلام جيدة جدا وأشار إلى التطور الملموس في صناعة السينما بالمنطقة .

من جانبه قال الممثل المصري خالد النبوي إن المهرجانات تعد فرصة لأن يشاهد الناس عادات وتقاليد وتراث ومشاعر شعوب ومجتمعات أخرى ، وهو ما يثرى التواصل بين الشعوب .

من جانب آخر قالت الممثلة الفرنسية كاترين دينوف – والتي يتم تكريمها خلال هذه الدورة من المهرجان – إن الوقت الحالي يشهد تواجدا للأفلام العربية في أوروبا ، إلا أنها أشارت إلى أنها غير منتشرة بشكل كاف.

وقال الممثل ريتشارد درايفوس ممثل فيلم الفك المفترس – والفائزة بجائزة الأوسكار – أيضا إن المنطقة العربية لديها الكثير من القصص التي يمكن ان تمثل مصدر إلهام لأفلام عظيمة ، مشيرا إلى شخصية السلطان سليمان القانوني الذي قال إنه إذا كان هناك شخص ما على استعداد لانفاق المبلغ المناسب من الدولارات لصنع الفيلم المناسب.. يمكن أن يصنع فيلما عن حياته من شأنه أن يجعل الناس يقفون ويبكون".

هذا ومن المقرر أن يستمر المهرجان هذا العام حتى 16 ديسمبر كانون الأول مع تقديم عدد من العروض.