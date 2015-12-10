"# المعتقلين_مقابل_التحويلات "يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

الرئيس المصري – عبد الفتاح السيسي

تصدر هاشتاج #المعتقلين_مقابل_التحويلات ، مواقع التواصل الاجتماعي وقال العديد من المصريين بالخارج إنهم مستعدون لتلبية دعوة السيسي للمصريين بالخارج، بتحويل 100 دولار شهريا لذويهم بمصر شريطة الإفراج عن جميع المعتقلين.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اقترح ذلك خلال اجتماعه الأخير بمجلس علماء مصر، للمساهمة في حل أزمة نقص العملة من بداية يناير المقبل.

وأشار مصرفيون إلى أن قيام المصريين بالخارج بتنفيذ هذه المبادرة، سوف يساهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية وحل الازمة الراهنة، في ظل أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج لم تتجاوز نحو 20 مليار دولار خلال العام المالي الماضي – وفقًا لبيانات البنك المركزي، مؤكدًين أنه في حالة تنفيذ هذا المخطط من قبل المصريين سوف يتم تحويل ما يقرب من 80 مليار دولار سنويا، موضحًا أن هذا الرقم سوف يعزز من قيمة احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر والذى لا يتجاوز نحو 16 مليار دولار.

ويبلغ عدد المصريين العاملين في الخارج نحو 9 مليون مصري، يتواجد نحو70% منهم في دول الخليج العربي بواقع 50% في السعودية، ونحو20% في باقي دول الخليج، ويوجد نحو 30% منهم في أوروبا ودول أمريكا الشمالية، وتعد مصر من أكبر الدول العربية التي تتلقى تحويلات سنوية والسادسة على مستوى العالم.