المحكمة الرياضية تصدر حكمها في قضية بلاتيني غدا – أرشيف

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية إنها ستصدر غدا الجمعة قرارها بشأن رفع الايقاف المؤقت لمدة 90 يوما على الفرنسي ميشيل بلاتيني أو إبقائه وهو ما يحول دون ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقالت المحكمة في بيان لها اليوم إن مجلسها استمع لدفوع كافة الاطراف وسيعلن قراره في قضية بلاتيني الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة زيورخ غدا الجمعة".

وكانت لجنة القيم في الاتحاد الدولي قد أوقفت في 8 اكتوبر الماضي بلاتيني الذي يعتبر من أقوى المرشحين لخلافة " بلاتر" في رئاسة الفيفا.

كما أوقفت المحكمة بلاتر الذي يشغل منصب رئيس الفيفا منذ 1998 بسبب أسوأ ازمة تعصف بالاتحاد الدولي لكرة القدم عبر تاريخه.