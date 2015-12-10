البث الحي
منوعات

الرباعي الراعي للحوار في تونس يتسلم جائزة نوبل للسلام

10/12/2015

تسلم الرباعي الراعي للحوار في تونس جائزة نوبل للسلام، في العاصمة النرويجية أوسلو,  بعد نجاحه في حل الأزمة السياسية التي مرت بها بلاده والحفاظ على التجربة الديمقراطية.

وأشادت لجنة نوبل للسلام  النرويجية باللجنة الرباعية لمساهماتها الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية وتجنيب تونس الحرب الأهلية.

وطالبت لجنة نوبل الجميع بمساعدة تونس على استمرار العملية الديمقراطية فيها إضافة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته واستثمار موارده في تونس.

وأشارت اللجنة إلى أنه من أهم نتائج  الحوار في تونس اقرار دستور يعتبر من أهم ركائز الديمقراطية في البلاد، مضيفة " وأعربت عن الأمل في أن تكون هذه الجائزة مصدر إلهام للوصول الى حلول سلمية من أجل صالح الأمة التونسية".

وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي إن هذه الجائزة ليست للجنة الرباعي فقط وإنما لكل من عمل على تغليب المصلحة الوطنية،وإن الجائزة ستقدم دفعة قوية للتونسيينمن أجل مواصلة العمل لنباء بلادهم.

وأضاف العباسي إن هذا التكريم هو لبلد له ارث تاريخي وحضاري، وإيمان بالسلم والاعتدال كمكون رئيسي لشخصيته، موضحا أن لجنة الرباعي تتقاسم مع المجموعة الدولية نفس القيم ومواجهة كل المخاطر التي تهدد الجميع.

ومنحت جائزة نوبل للسلام هذا العام للرباعي تقديرا لجهوده في تمكين القوى السياسية من تجاوز خلافاتها الأيديولوجية، لتساهم في وضع خارطة طريق جنّبت تونس مخاطر كادت تعصف بمسارها الانتقالي.

وتضم اللجنة الرباعية التونسية: الاتحاد العام للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

و تأسست هذه اللجنة عام 2013، عندما كان انتقال البلاد إلى الديمقراطية مهددا بالانهيار.

وكانت تونس هي الأولى من بين سلسلة من البلدان في العالم العربي التي شهدت ربيعا ثوريا، كما نظر إليها على أنها قصة النجاح الوحيد لتلك الثورات الشعبية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)