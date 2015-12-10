إعلامية تطالب بتعيين رئيسة الطائفة اليهودية ببرلمان مصر

دعت الإعلامية المصري رانيا بدوي إلى تعيين رئيس الطائفة اليهودية في مصر ماجدة هارون بالبرلمان المصري.

وتعالت مؤخرا الأصوات المطالبة بتعيين هارون في البرلمان ضمن الـ 28 شخصية الذين سيختارهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكان الغريب في الأمر أن يتزعم هذه الدعوات داعية سلفي ثم إعلامية مصرية.

وقالت بدوي على فضائية مصرية إن تعيين هارون سيضرب مثالا للعالم بأن مصر دولة محترمة ومتحضرة.

انتخبت ماجدة هارون في 2013 رئيسًا للطائفة اليهودية، خلفًا لكارمن وينشتاين، وقالت عقب انتخابها، ""شغلي الشاغل هو الحفاظ علي التراث اليهودي، لأنه حق الأجيال القادمة، وأن تحيا باقي السيدات اليهوديات المسنات اللاتي مازلن متواجدات في مصر حياة كريمة".

وتقول هارون إنها لم تشارك في ثورة 25 يناير، خوفًا من وصول جماعة الإخوان للسلطة، وشاركت في كافة المظاهرات المناهضة لحكم الجماعة، وصولا لأحداث 30 يونيو، وتؤيد بشده فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، مؤكدة أن الجيش لو كان تخاذل عن الفض، كان المواطنون سيذهبون لفضه بأنفسهم.