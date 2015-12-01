6 دول تنسحب من بطولة الإسكواش بمصر لأسباب أمنية

شعار بطولة الاسكواش بمصر

انسحبت إنجلترا من بطولة العالم للإسكواش للرجال المقرر إقامتها في مصر هذا الشهر، بسبب مخاوف أمنية.

وأكد الاتحاد الإنجليزي للإسكواش القرار على موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء، قائلا إن القرار جاء بعد نصيحة مستقلة أكدت أن المخاطر مرتفعة للغاية بعد الهجمات التي وقعت في مناطق عدة حول العالم.

واتفق اللاعبون الأربعة الذين يشكلون الفريق الإنجليزي وبقية أفراد البعثة بالإجماع مع قرار عدم المشاركة في البطولة في القاهرة في الفترة من 12 وحتى 18 ديسمبر الجاري.

من جانبه قال أندرو شيلي المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، إن الأمور في القاهرة تسير "بشكلها الطبيعي".

وأضاف شيلي لموقع الاتحاد الدولي للعبة "هناك شعور بخيبة أمل وبعض الصعوبة في فهم (السبب وراء القرار) لأنه لا توجد أي مخاطر أمنية هناك".

ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن 6 دول هي إنجلترا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وكندا وأستراليا وفنلندا، قررت الانسحاب من البطولة لأسباب أمنية.

في المقابل أعلنت اللجنة المصرية المنظمة للبطولة شعورها بالقلق بعد هذه الخطوات.

وقالت اللجنة في بيان على الموقع الإلكتروني لاتحاد اللعبة بمصر :" تحاول اللجنة المنظمة إجراء مقابلات سريعة مع سفراء هذه الدول السبعة وفى مقدمتها إنجلترا حاملة لقب بطولة العالم الأخيرة قبل عامين في فرنسا، للتأكيد على أن مصر أمنة، وأن هناك حالة تكاتف قوية من مؤسسات الدولة لإنجاح هذا الحدث العالمي".