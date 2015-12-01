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لحظة بلحظة..تبادل الأسرى بين "النصرة "ولبنان

1/12/2015

-رئيس وزراء لبنان تمام سلام يستقبل الجنود المفرج عنهم في السراي الحكومي

-مراسل الجزيرة : إتمام صفقة تبادل الأسرى برعاية قطرية بين لبنان وجبهة النصرة
-مدير عام الأمن اللبناني : مستعدون للتفاوض بشأن تسعة جنود يحتجزهم تنظيم الدولة
– أهالى الجنود تستقبل نبأ الإفراج عنهم بالرقص والزغاريد
-مراسل الجزيرة: الإفراج عن الزوجة السابقة لأبي بكر البغدادي سجى الدليمي
-مراسل الجزيرة : وصول سيارة من الصليب الأحمر تقل نحو 10 سجناء وطلبوا البقاء داخل عرسال
-بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي تمت برعاية قطرية بين الحكومة اللبنانية وجبهة النصرة
-الصفقة تشمل إطلاق سراح 16 جنديا لبنانيا مقابل 13 سجينا من جبهة النصرة من بينهم خمس نساء
-الأمن العام اللبناني يعلن تسلمه جثة الجندي التي كانت محتجزة لدى جبهة النصرة

المصدر : الجزيرة مباشر
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