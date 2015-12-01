البث الحي
منوعات

قس فرنسي يسرق 700 ألف يورو من المصلين

1/12/2015

القس الفرنسي سرق أكثر من 700 ألف يورو

قال مكتب المدعية العامة الفرنسية اليوم الثلاثاء إن قسا كاثوليكيا سيحاكم بعد أن اعترف بأنه سرق أكثر من 700 ألف يورو (741 ألف دولار) من المصلين والأشخاص الذين يشترون الشموع المباركة على مدى أكثر من ربع قرن.

وأقر رينيه أوليه (80 عاما) بأنه سرق إيرادات التبرعات المعتادة للكنيسة بين عامي 1987 وحتى تقاعده في أوائل 2013 إلى جانب مئة ألف يورو من مبيعات الشموع المباركة.

ويبدو أن رينيه لم ينفق من المال إلا قليلا بحسب وكالة رويترز .

وقالت المدعية كارلينه بوسيه إن السلطات جمدت 656 ألف يورو في حسابه المصرفي.

وقال بيان الادعاء إن القس الذي خلف أوليه هو الذي سلط الضوء على القضية وإن محاكمته ستبدأ يوم 16 يناير المقبل.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)