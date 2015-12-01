قس فرنسي يسرق 700 ألف يورو من المصلين

القس الفرنسي سرق أكثر من 700 ألف يورو

قال مكتب المدعية العامة الفرنسية اليوم الثلاثاء إن قسا كاثوليكيا سيحاكم بعد أن اعترف بأنه سرق أكثر من 700 ألف يورو (741 ألف دولار) من المصلين والأشخاص الذين يشترون الشموع المباركة على مدى أكثر من ربع قرن.

وأقر رينيه أوليه (80 عاما) بأنه سرق إيرادات التبرعات المعتادة للكنيسة بين عامي 1987 وحتى تقاعده في أوائل 2013 إلى جانب مئة ألف يورو من مبيعات الشموع المباركة.

ويبدو أن رينيه لم ينفق من المال إلا قليلا بحسب وكالة رويترز .

وقالت المدعية كارلينه بوسيه إن السلطات جمدت 656 ألف يورو في حسابه المصرفي.

وقال بيان الادعاء إن القس الذي خلف أوليه هو الذي سلط الضوء على القضية وإن محاكمته ستبدأ يوم 16 يناير المقبل.