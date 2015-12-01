قريبا: تعيين أئمة مسلمين في الجيش الألماني

تدرس ألمانيا بشكل جدي مسألة تعيين أئمة في جيشها عقب تزايد أعداد الجنود المسلمين المنضمين إليه.

وأبدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا دير لاين إعجابها بالجنود الألمان المسلمين خاصة في تعاملهم مع أزمة اللاجئين، مشيرة إلى أن الجنود الشباب من أصول عربية يحققون إنجازات مميزة ويقدمون خدمة للاجئين بالترجمة لإتقانهم اللغة العربية وكذلك المساعدات المطلوبة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية

وأضافت الوزيرة أن هناك تزايدا متسارعا في أعداد الجنود المسلمين الذين ينضمون للجيش الألماني في مختلف القطاعات ويؤدون خدماتهم على أكمل وجه، كما أن هذه الزيادة المتسارعة جعلتهم يتخذون قرارا بضرورة دراسة تعيين أئمة مسلمين في الجيش.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن المشكلة الوحيدة التي تواجه برلين حاليا بهذا الصدد هي أن الجنود المسلمين مفرقين في أماكن عدة ولا يتجمعون في مدينة واحدة, وأنها ستبحث عن الخيار المناسب.

من جهته، رحب رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك بتصريحات الوزيرة ، مشيرا إلى أن المجلس يعتزم إجراء مناقشات حول هذا الموضوع مع الوزيرة قريبا.