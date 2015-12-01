صفقة لتبادل الأسرى بين لبنان وجبهة النصرة

قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن المديرية العامة للأمن العام والصليب الأحمر اللبناني تسلما جثة جندي لبناني قتلته جبهة النصرة.

وأفاد مراسل الجزيرة في لبنان أن الترتيبات اللوجستية اكتملت لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين جبهة النصرة والسلطات اللبنانية في جرود عرسال شرق لبنان.

وأضاف أن قافلة من خمس عشرة شاحنة مساعدات وصلت إلى بلدة عرسال.

وتشمل صفقة التبادل التي تتم بوساطة قطرية إطلاق سراح ستة عشر جنديا لبنانيا محتجزين لدى النصرة مقابل ثلاثة عشر سجينا لدى السلطات اللبنانية.

كما تشمل الصفقة أيضا فتح ممر لنقل الجرحى من جرود عرسال إلى داخل بلدة عرسال للعلاج.

وكانت جبهة النصرة قد أسرت 16 جنديا من الجيش والشرطة اللبنانيين حين هاجمت بلدة عرسال اللبنانية الحدودية في أغسطس/ آب 2014.