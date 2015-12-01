شاهد.. كيف تنتحر الأفاعي؟!

عثرت أسترالية على أفعى (1,5 متراً) تحتضر أمام عتبة منزلها بعدما قامت الأفعى بغرس أنيابها في عنقها، وتبين لاحقا أنها كانت تنتحر.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قامت على الفور بالاتصال بخدمة مكافحة الأفاعي في مدينة كيرنز بمقاطعة "كوينزلاند" الأسترالية، وتبين أن الأفعى تنتمي إلى فصيلة أفاعي الشجر البنية.

وأكد خبير الأفاعي "مات هاجان" أن الأفعى ظلّت ما يقرب من نصف الساعة تتلوى، حيث كانت تعض بقوة على عنقها كما لو كانت تنتقم من نفسها، وعند وصول خدمة مكافحة الأفاعي تبيّن أنها قد ماتت مسمومة.

وقد تم نقل الأفعى المنتحرة إلى الطبيب البيطري لكي يقوم بتحديد أسباب الانتحار، الذي أشار إلى أحد احتمالين إما أن تكون قد لدغت نفسها انتقاما، أو تعرضت لدغة عقرب أثرت على سلوكها.