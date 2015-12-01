البث الحي
منوعات

شاهد فرحة الأهالي باستقبال العسكريين المحررين في لبنان

1/12/2015

استقبل اللبنانيون العسكريين المحررين بالورود والزغاريد ودموع الفرح لحظة لقائهم بهم في السراي الكبير، حيث أقيم احتفال رسمي لاستقبالهم، شارك فيه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وعدد من الوزراء وسفير قطر.

وتمت عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اللبنانية وجبهة النصرة التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء برعاية قطرية في منطقة جرود عرسال على الحدود اللبنانية السورية.

 وتمت الصفقة نهائيا بعد تسليم الجنود السجناء الـ16 للصليب الأحمر اللبناني وإطلاق الجانب اللبناني لـ 13 سجينا طالبت جبهة النصرة بإطلاق سراحهم من بينهم خمس نساء، وتوجه شاحنات المساعدات إلى مناطق سيطرة جبهة النصرة في جرود عرسال وفتح الممر الطبي لدخول الجرحى.

 وأظهرت صور بثتها الجزيرة مباشر عودة سيارات الصليب الأحمر التي تقل السجناء اللبنانيين المفرج عنهم نحو المنطقة التي يتمركز فيها الأمن اللبناني، في حين انسحب مقاتلو النصرة إلى منطقة جرود القلمون السوري.

وقال مراسل الجزيرة إن معظم السجناء الـ 13 الذين كانوا معتقلين في لبنان قرروا البقاء في هذا البلد وكان بينهم "سجى الدليمي" الزوجة السابقة لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

وقالت سجى من داخل سيارة كانت تقلها نحو منطقة جبهة النصرة في جرود عرسال إنها طليقة البغدادي وإنها قررت العودة إلى بيروت ثم ستسافر تركيا ومنها إلى وجهة ثالثة لم تحددها.

في وقت سابق، قال مراسل الجزيرة في لبنان إن جبهة النصرة سلمت السلطات اللبنانية جثة الجندي اللبناني محمد حمية الذي أعدمته في أغسطس/آب 2014.

وأوضح المراسل أن سجناء النصرة الذين تم تبادلهم هم أربعة سوريين، وفلسطينيان، ولبنانيان، إلى جانب خمس سجينات، منهن علا العقيلي وسجى الدليمي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)